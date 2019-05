Als außergewöhnliche Eigenschaften von PTFE sind die sehr gute und breite Chemikalienbeständigkeit, der breiteste Temperatureinsatzbereich, die (di)elektrischen Eigenschaften, die Beständigkeit gegen Versprödung, die Alterungsbeständigkeit sowie die hohe Reinheit des Werkstoffes hervorzuheben. Die vorliegende Einführung gibt einen Überblick über die Geschichte und Herstellung von PTFE, geht auf die unterschiedlichen Polymerisationsverfahren ein und beschreibt Eigenschaftsprofile von Suspensions-PTFE, modifiziertem Suspensions-PTFE, PTFE-Compounds sowie Pasten-PTFE. Darüber hinaus werden Verarbeitungsverfahren erläutert und Einsatzmöglichkeiten aufgezeigt. Das Technische Merkblatt "Einführung in die Verarbeitung von PTFE-Kunststoffen" von Pro-K, Frankfurt am Main, kann online abgerufen werden. In seiner kompakten Form lässt sich das Fachwissen auch gut an den Fachkräftenachwuchs weitergeben.

