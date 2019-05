Der im DAX-Index gelistete Konzern Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604) will für das abgelaufene Jahr 2018 eine um 7 Prozent erhöhte Dividende von 0,80 Euro (Vorjahr 0,75 Euro) an seine Aktionäre ausbezahlen. Über den Vorschlag stimmen die Anteilsinhaber auf der heutigen Hauptversammlung in Frankfurt ab. Es ist die 26. Dividendenerhöhung in ununterbrochener Folge. Damit liegt die aktuelle Dividendenrendite ...

