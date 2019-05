Nach einem starken Donnerstag zeigt sich der deutsche Leitindex wieder etwas leichter. Zahlen von Fresenius und Porsche könnten den Markt noch weiter bewegen.

Am letzten Handelstag der Woche startet der Dax 0,7 Prozent leichter bei 12.219 Zählern. Wie schon die Entwicklung auf außerbörslichen Handelsplattformen zeigte, dürften die Anleger heute in Gewinnmitnahme-Stimmung sein.

Am Vortag hatte der Dax ordentlich zugelegt und bis zu 250 Punkte hinzugewonnen, dabei begann er den Donnerstag noch deutlich niedriger bei 12.080 Zählern. Grund für den niedrigen Einstieg waren ebenso Gewinnmitnahmen der Anleger.

Besonders ein Thema gab dem Dax schlussendlich Auftrieb: Im Handelskonflikt wurden wieder mildere Töne angeschlagen. US-Präsident Donald Trump will die Entscheidung über höhere US-Zölle auf Autoimporte angeblich um bis zu sechs Monate verschieben. Allerdings plane er wohl, die Verlängerung an ein Ultimatum zu knüpfen, mit dem er die Europäer zu festen Importquoten für Autos bewegen will.

Am Freitag lädt Fresenius zum Aktionärstreffen. Der Gesundheitskonzern hat ein schwieriges Jahr hinter sich, die geplante Übernahme des US-Arzneiherstellers Akorn hat Fresenius in Bedrängnis gebracht: Akorn hatte Medikamententests manipuliert. Fresenius konnte die Übernahme vor Gericht allerdings noch abwenden. Auch das Geschäft von Fresenius in Kliniken und mit Nierenpatienten lief nicht mehr rund (Lesen Sie hier den großen Bilanzcheck). Trotz allem dürften die Aktionäre mit einer Dividendenerhöhung rechnen.

Der Autohersteller Porsche gewährt am Freitag Einblick in die Zahlen des ersten Quartals. Die VW-Tochter hatte, ebenso wie der Mutterkonzern, im vergangenen Jahr mit dem Zulassungsstandard WLTP zu ...

