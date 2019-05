Mit der Jetcure-Produktreihe bietet Dr. Hönle Infrarot-, Heißluft-, UV- und LED-UV-Trocknungssysteme an, die speziell für den Inkjetdruck entwickelt wurden. Mit der Weiterentwicklung des Jetcure LED hat das Unternehmen erneut sein Know-how für dieses Druckverfahren unter Beweis gestellt. Das LED-UV-System gibt es ab sofort in zwei Varianten. Beide Jetcure LED-Varianten sind LED-UV-Aushärtungssysteme mit integrierter Luftkühlung, bei denen die Luft über einen Filter von oben ins Innere des Systems geleitet wird. Der Unterschied liegt in der Abführung der Kühlluft: Beim Jetcure LED T wird die Luft ...

