Das erste Urteil im Staudammunglück von Brumadinho ist gefällt: Ein Gericht entzieht Tüv Süd in Brasilien die Erlaubnis zur Zertifizierung von Dämmen und blockiert Vermögen des Konzerns in Höhe von 19 Millionen Reais.

Insgesamt will die Justiz für Schadenersatzforderungen bei der brasilianischen Tochter des Zertifizierers aus München 60 Millionen Reais, also etwa 13 Millionen Euro, blockieren. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass die Daten und Informationen von Tüv Süd über die Funktionsfähigkeit des im Januar geborstenen Staudamms "unzuverlässig waren und ohne die erforderliche Glaubwürdigkeit und technische Unparteilichkeit durchgeführt wurden". Das Gericht folgt damit weitgehend dem Vorwurf des Staatsanwalts William Garcia Pinto Coelho, der dem deutschen Zertifizierer vorwirft, "die Aufsicht und das Risikomanagement ...

Den vollständigen Artikel lesen ...