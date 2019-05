Die Erarbeitung der aktuellen Norm erforderte durch die internationale Abstimmung zwischen europäischen EN-Norm und der internationalen IEC-Norm sowie mit den nationalen Normenkomitees einen immensen Zeitaufwand. Die ersten Arbeiten begannen schon vor gut zehn Jahren. Die Solarbranche lebte also sehr lange Zeit mit einer Installationsnorm, die zum Teil einen veralteten Stand der Technik beschrieb. Um den aktuellen technischen Stand zu beschreiben, bemühte sich die Photovolatik-Branche, normative Lücken durch nationale Anwendungsregeln zu schließen.

Diese Lücke wurde beim Brandschutz durch die VDE-Anwendungsregel VDE AR 2100-712 »Mindestanforderungen an den DC-Bereich einer PV-Anlage im Falle einer Brandbekämpfung oder technische Hilfeleistung« 2013 geschlossen. Für den Blitz- und Überspannungsschutz wurde 2014 das Beiblatt 5 zur DIN EN 62305-3 »Blitzschutz- und Überspannungsschutz für PV-Stromversorgungssysteme« herausgegeben. Für den Netzanschluss ist darüber hinaus die VDE AR 4105 »Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz« vom November 2018 zu beachten.

Änderungen der VDE 0100-712

Die wesentlichen Neuerungen betreffen vor allem Leitungsauslegung und -verlegung, Hinweise zu Steckverbindern, Überstromschutz, den Verweis beim Überspannungsschutz auf die VDE 0100-443 und eine Empfehlung zur Risikoermittlung beim Blitz und Überspannungsschutz. Diese Punkte werden erläutert. Darüber hinaus sind folgende neue Forderungen zu beachten:

Zur Verhinderung des Auftretens von Lichtbögen muss jede Einrichtung ohne Lastschaltvermögen, die dazu benutzt werden könnte, einen Gleichspannungsstromkreis zu öffnen, gegen unbeabsichtigte oder unerlaubte Betätigung gesichert sein. Dieses kann erreicht werden durch das Anordnen der Einrichtung in einem abschließbaren Raum oder in einem Gehäuse oder durch die Verriegelbarkeit der Einrichtung. Dies trifft insbesondere auf Generatoranschlusskästen zu.

Zur Zugänglichkeit müssen bei der Auswahl und Errichtung eines PV-Systems Vorkehrungen getroffen werden, damit die vom Hersteller der elektrischen Betriebsmittel vorgesehenen Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten ohne Gefahren ausgeführt werden können. Hierbei soll insbesondere auf die neue Norm DIN 4426 »Einrichtungen zur Instandhaltung baulicher Anlagen« von 2016 verwiesen werden, die explizite Anforderungen für die Arbeitsplätze an Solaranlagen stellt, die jeder Planer und Installateur einhalten muss.

Für die Sicherheit von Personen muss ein Hinweisschild angebracht werden, welches auf das Vorhandensein einer Photovoltaik-Anlage aufmerksam macht (z.?B. Wartungs- und Servicepersonal, Prüfer, Betriebspersonal der öffentlichen Stromversorgung, Personal von Not- und Hilfsdiensten). Dieses Schild war den Installateuren schon aus der Anwendungsrichtlinie VDE AR 2100-712 bekannt. Das Hinweisschild muss dauerhaft angebracht sein: am Speisepunkt der elektrischen Anlage oder am Zählerplatz oder am Stromkreisverteiler, an den die Versorgung vom Wechselrichter angeschlossen ist.

An jedem Zugangspunkt zu aktiven Teilen auf der DC-Seite wie Verteiler oder Verbindungsdosen muss eine dauerhafte Kennzeichnung »PV-Gleichspannung - Aktive Teile können nach dem Trennen unter Spannung stehen« angebracht sein.

Es ist darauf hinzuweisen, dass vor Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen der Wechselrichter auf der DC- und AC-Seite elektrisch zu trennen ist.

Auswahl und Auslegung der DC-Leitungen

Es hat eine fachgerechte Auswahl, Installation, Befestigung und Verlegung der DC-Leitungen zu erfolgen. Für den Außenbereich geeignete Leitungen erfüllen das »Anforderungsprofil für Leitungen für PV-Systeme« gemäß EN 50618, Kennzeichnung H1Z2Z2-K. In der Norm EN 50618 wird explizit auf die Strombelastbarkeit zur Auslegung (Tabelle?1) und die Umrechnungsfaktoren für höhere Umgebungstemperaturen (ab 60?°C) eingegangen (Tabelle?2).

Häufig werden 4-mm²-DC-Leitungen als Strangleitungen eingesetzt. Die Strombelastbarkeit der Leitung beim Einsatz auf dem Dach wird durch die Stelle bestimmt, wo die maximale Temperatur auftreten kann. Diese Stelle ist meist die Dachdurchführung mit einer möglichen Temperatur im Sommer von 80?°C, also einem Reduktionsfaktor von 0,84.

Wird z.B. eine PV-Anlage mit sieben Strängen vom Dach zum Wechselrichter geführt, kommt es an der Dacheinführung zu einer Häufung von 14 DC-Leitungen. Für diesen Fall muss nach der EN 60618 ein zusätzlicher Reduktionsfaktor von 0,54 der Tabelle 17 der Norm HD 60364-5-52 (VDE 0298-4) verwendet werden. Die Strombelastbarkeit einer 4-mm²-Solarleitung mit einer Normstrombelastbarkeit von 55?A reduziert sich also auf 0,84 x 0,54 x 55?A = 24,9?A. Daraus ergibt sich, dass in den allermeisten Fällen die maximale Strombelastbarkeit der Leitung von der PV-Anlage nicht überschritten wird. Der maximale PV-Strangstrom ist viel geringer, zumeist unter 10?A. Bei großen Anlagen mit vielen Strängen und Häufungen in Kabelkanälen auf dem Dach oder heißen Umgebungen kann die Strombelastbarkeit der Leitungen in selten Fällen überschritten werden. Durch Strangsicherungen kann dieses Problem verhindert werden.

Probleme der Leitungsverlegung und deren Lösung

Neu in der VDE 0100-712 ist der Hinweis, dass Kabel und Leitungen nicht direkt auf der Dachoberfläche verlegt werden dürfen. Auf vorschriftsmäßige Befestigung, Zugentlastung sowie zulässige Biegeradien ist zu achten. Die Leitungsbefestigung muss entsprechend den Herstellerangaben bzw. der Norm VDE 0100-520 erfolgen. Häufig wurde in der Vergangenheit gerade bei dachparallelen Schrägdachanlagen auf die Befestigung verzichtet.

Das Risiko, dass sich Laub, Eis, Schnee in den Kabeln verfängt, der Wind die Kabel auf der Dachdeckung bewegt und so die Isolation auf den mitunter rauen Dachziegel geschädigt wird, ist zwar sehr gering, aber nicht auszuschließen. Die Befestigung der Leitungen sollte mit Kabelschellen, Clips, Gittertragsystemen etc. erfolgen. Am besten werden die Leitungen in den Flexrohren, Schienenprofilen, Kabelkanälen oder anderen geeigneten Verlegesystemen verlegt. Bei der Verlegung in Flexrohren ist darauf zu achten, dass kein Regenwasser in die Rohre eindringt (Bild?1).

Bei der Verlegung in Schienenprofilen muss auf mögliche scharfkantige Enden der metallischen Schienen geachtet werden. Entweder die Schienenenden entgraten oder die Leitungen nicht an Enden der Modulschienen einführen (Bilder?2?und?3).

Bilder 2 bis 5

In der Praxis kommen Installateure an Kabelbindern kaum vorbei. Im Rahmen der Wartung ist deren Zustand zu kontrollieren. Die Hersteller geben eine Gebrauchsdauer von zehn Jahren von UV-beständigen Kabelbindern an. Da der Einsatz im abgeschatteten Bereich des PV-Generators erfolgt, ist von einer längeren Lebensdauer auszugehen. Der Einsatz von Kabelbindern aus Edelstahl empfiehlt sich nicht, ...

