DAX - Kleiner Verfall im Fokus

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der deutsche Leitindex sah in den vergangenen 24 Stunden die gestern favorisierten "Avancen der Bullen in Richtung 12.200 Punkte". Diese avisierte Aufwärtsbewegung ging dann sogar noch deutlich weiter als die angedachte 12.200er Marke - die Bullen machten Nägel mit Köpfen und trieben den Index gleich mal bis auf 12.300 Punkte. Heute Vormittag setzen Gewinnmitnahmen ein und der Index rutscht in den unteren 12.200er Bereich ab.



Heute ist kleiner Verfallstermin an der EUREX, es muss daher jederzeit mit schnellen Bewegungen in die eine oder andere Richtung gerechnet werden. Ein Schließen des heutigen Eröffnungsgaps und eine schnelle Rally Richtung 12.300 Punkte muss daher durchaus einkalkuliert werden.

Im Bereich 12.300/12.320 Punkte sollte aber normalerweise erst einmal Feierabend sein für die Bullen: Nach der gestrigen Rallybewegung ist tendenziell mit einer technischen Korrektur, beziehungsweise Konsolidierungsbewegungen zu rechnen. Entsprechend würde im Bereich 12.280 bis 12.320 Punkte tendenziell sogar wieder die Shortseite in Frage kommen. Am Ende einer turbulenten Handelswoche ist eher damit zu rechnen, dass erneut Risiken abgebaut werden vor dem Wochenende.

Wer weiß, was Donald Trump wieder twittert am Sonntag. Ein Schönes Wochenende Allen Lesern.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 03.04.2019 - 17.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2014 - 17.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

