In eine Weltwirtschaft, in der alles mit allem verbandelt ist, will "America First" nicht so recht passen. Donald Trumps aggressive Handelspolitik scheint an ihre Grenzen zu stoßen.

Wer über amerikanische Autobahnen fährt, sieht vor allem eines: Autos aus dem Ausland. Der US-Markt ist von Marken wie Toyota, Nissan, Kia, aber auch Mercedes und BMW dominiert, das goldene Kreuz von Chevrolet oder der wilde Mustang von Ford stechen längst nicht mehr allein ins Auge. Ausländische Hersteller stellen inzwischen die Mehrheit der Neuwagenverkäufe. Von den 17 Millionen in den USA im Jahr 2018 verkauften Neuwagen kamen weit mehr als die Hälfte nicht von einer US-Marke.

US-Präsident Donald Trump ärgert das - grundsätzlich. Weil es nicht zu seiner "America-First"-Politik passt. Wenn schon ausländische Autos über amerikanische Highways rollen, dann sollen sie wenigstens in den USA zusammengeschraubt werden. "Kein Unternehmen braucht Zölle zu zahlen", sagte er jüngst. "Alles was sie tun müssen ist, in den USA zu produzieren." Auf Importe überlegt er, empfindliche Zölle zu verhängen - aus Gründen der Nationalen Sicherheit. Ein entsprechendes Argumentationsgerüst hat ihm sein Handelsminister Wilbur Ross zusammengebastelt. Eine Entscheidung steht an, könnte aber noch ein paar Monate nach hinten geschoben werden.

Das wirtschaftliche Geflecht ist viel komplizierter als Trump sich das wünscht. Mit China hat er einen ausgewachsenen Handelskrieg angezettelt. Organisationen wie der Internationale Währungsfonds oder die Weltbank gehen inzwischen davon aus, dass der eskalierende Konflikt die Weltwirtschaft lähmt.

Sollte die Konjunktur in den USA nicht erst Ende 2020 ins Stottern kommen - wie es etwa der IWF vorausgesagt - sondern schon früher, dann wäre das für das Wiederwahlvorhaben des Präsidenten ein Problem. Schon deswegen muss er vorsichtig sein. Eine ...

