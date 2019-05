Um eine lange Systemlebensdauer zu erreichen, sind die Stromspeicher und Dieselgeneratoren im idealen Arbeitspunkt zu betreiben. Außerdem hat der Eigentümer die Anlage bei Bedarf zu regulieren, damit das Stromnetz stabilisiert wird. Der Betrieb eines hybriden Energiesystems erweist sich somit als komplex, wobei jedes System individuell ist (Bild?1).

In der Vergangenheit sahen die Hersteller konventioneller Energieerzeugungsanlagen die Stromerzeugung aus Photovoltaik und weiteren erneuerbaren Energiequellen eher als Bedrohung denn als sinnvolle Ergänzung an. Die stetig sinkenden Gestehungskosten für Energie aus PV haben mittlerweile zu einem Umdenken geführt.

Aus der anderen Perspektive betrachtet stellt sich die Situation ähnlich dar: Die Kompetenz der Hersteller von PV-Anlagen endet oftmals am Netzanschlusspunkt mit all seinen Ausprägungen hinsichtlich der Einspeiseregelung und fiskalischen Rahmenbedingungen. Soll der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromgenerierung in Deutschland jedoch weiter steigen und sich der Eigenverbrauch bis auf 100?% erhöhen, müssen Energieerzeugung und -verbrauch ganzheitlich beurteilt werden.

Das erfordert allerdings eine Steuerung sowohl der Erzeuger- als auch der Verbraucherseite. Benötigt wird dafür ein Hardware-Werkzeugkasten, der unter anderem Steuerungen, Bussysteme und I/O-Module umfasst, sowie eine Programmierumgebung. Unabdingbar sind auch funktionsorientierte Module, die sich aus Hard- und Software zusammensetzen. Diese lassen sich im Sinne einer vereinfachten und schnellen Projektrealisierung zu einer anwenderfreundlichen Lösung kombinieren.

Anwendungsbezogene Funktionsbausteine

Mit dem als modulares Steuerungssystem konzipierten Lastmanagement von Phoenix Contact laufen sämtliche Komponenten des Hybrid-Energiesystems im idealen Arbeitspunkt. Dazu steuert und überwacht das Lastmanagementsystem die notwendigen Lasten der Verbraucher, die PV- und Generatorleistung sowie den aktuellen Ladezustand der Batterien. Je nach Bedarf kann man ebenfalls eine Einspeiseregelung nach den Vorgaben der lokalen Netzbetreiber umsetzen.

Die Programmierung des Lastmanagementsystems erfolgt mit der Engineering-Umgebung »PLCnext Engineer« oder geeigneten Simulationsschnittstellen. Die Bibliothek »Solarworx«, die speziell für die Durchführung von Photovoltaik-Projekten entwickelt worden ist, enthält zahlreiche anwendungsbezogene ...

