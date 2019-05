ThyssenKrupp - neue Umbaupläne sorgt für Kurskapriolen!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Anfang dieser Woche meldete die thyssenkrupp AG eine strategische Kehrtwende. Die Zusammenlegung der Stahlsparte mit dem indischen Konkurrenten Tata Steel ist vom Tisch. Vielmehr denkt man darüber nach, die lukrative Aufzugsparte an die Börse zu bringen. Die Börse reagierte mit einem Kursfeuerwerk. Die Aktie stieg beinahe 30% an einem Tag - für eine DAX-Aktie mehr als ungewöhnlich. Seither schwankt die Aktie hin und her. Gestern kursierten Meldungen wonach Kone über ein Gebot für die Aufzugsparte von ThyssenKrupp nachdenkt. Heute ist zu lesen, dass die französische Staatswerft Naval Group möglicherweise Interesse an der Werftentochter hat. Bestätigt ist derweil noch nichts.

ThyssenKrupp



Widerstände: 13,70/14,40 EUR

Unterstützungen: 11,20/11,75 EUR

Die Aktie von ThyssenKrupp vollzieht in diesen Tagen einen wahren Achterbahnkurs. Nach dem mehrjährigen Tief bei EUR 11,23 sprang das Papier an einem Tag auf EUR 14,40 um im weiteren Verlauf einen Teil der Gewinne wieder abzugeben. Der seit Oktober gebildete Abwärtstrend wurde zunächst nach oben durchbrochen. Aktuell fehlt jedoch noch das Aufwärtsmomentum. Viele Käufer warten möglicherweise auf eine nachhaltige Erholung über EUR 13,70. Derweil findet die Aktie zwischen EUR 11 und EUR 11,23 eine starke seit 2003 bestehende Unterstützung. Eine gute Konstellation für ein Investment beispielsweise in Capped Bonus-Zertifikate. Die thyssenkrupp ist mittlerweile die DAX-Aktie mit der höchsten impliziten Volatilität (3 Monate at-the-money bei knapp 50%). Selbst Wirecard kann da nicht mithalten! Das heißt, die Capped Bonus-Papiere zeigen derzeit überaus attraktive Konditionen.

ThyssenKrupp in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 29.01.2018 - 17.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

ThyssenKrupp in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 18.05.1999 - 17.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Bonus Cap-Zertifikate auf die Aktie von ThyssenKrupp für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Euro Cap in Euro

finaler Bewertungstag ThyssenKrupp HX9SNL 16,58 10,00 21,00 21.09.2019 ThyssenKrupp HX7Z9N 16,52 11,00 25,00 21.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.05.2019; 11:24 Uhr

Tradingmöglichkeiten

Inline-Optionsscheine auf die Aktie von ThyssenKrupp für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts entwickelt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Barriere in Euro

obere Barriere in Euro

finaler Bewertungstag ThyssenKrupp HX7UF3 4,80 11,00 16,00 19.06.2019 ThyssenKrupp HX97ZV 4,33 10,00 17,00 18.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.05.2019; 11:29 Uhr

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte .

