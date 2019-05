Die Hauptversammlung der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA war am 16. Mai 2019 in Frankfurt. Die Dividende wurde zum 22. Mal in Folge erhöht. Erfahren Sie hier alle wichtigen Ergebnisse der HV 2019.

Wie hoch ist die Fresenius-Medical-Care-Dividende 2019?

Als Dividende 2019 für das Geschäftsjahr 2018 haben die FMC-Aktionäre 1,17 Euro je Aktie beschlossen.

Wie hoch war die Fresenius-Medical-Care-Dividende 2018?

Die Dividende 2018 für das Geschäftsjahr 2017 hatte 1,06 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...