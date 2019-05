Porsche hat seine Anteile an Volkswagen aufgestockt. Das kommt Porsche zu Gute - der Konzern konnte sein Ergebnis um 20 Prozent steigern.

Die Aufstockung ihrer Anteile an Volkswagen zahlt sich für die VW-Dachgesellschaft Porsche SE bereits aus. Im ersten Quartal verbuchte die Holding ein Konzernergebnis nach Steuern in Höhe von 1,14 Milliarden Euro, wie sie am Freitag in Stuttgart mitteilte. Das sind rund 20 Prozent mehr als ...

