Geely rückt noch näher an die hiesige Autoindustrie heran: Wie das Branchenportal "ampnet" ("Auto-Medienportal.net") am Donnerstag berichtete, hat der chinesische Autokonzern am selben Tag einen Forschungs- und Entwicklungsstandort in Raunheim (Südhessen, nahe Frankfurt) offiziell eröffnet.

Demnach will die für den Raunheimer Standort zuständige, neue "Geely Auto Technical Deutschland" (GATD) Antriebssysteme sowie Technologien für die Mobilität der Zukunft entwickeln. Nach Angaben von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...