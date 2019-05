Die US-Investmentbank Goldman Sachs hatte am Montag Freenet nach den Zahlen zum ersten Quartal auf Verkaufen belassen mit einem Kursziel von 15 Euro. Das Zahlenwerk des Mobilfunkunternehmens habe nur zu geringen Anpassungen an den Prognosen geführt, hieß es. Die Anleger sind da offenbar völlig anderer Meinung. Am Donnerstag legte Freenet an der Börse noch einmal um weitere 1,5 Prozent zu auf 20,70 Euro, was auch mit einer Mitteilung des Unternehmens zu tun hatte.

211,2 Millionen Euro werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...