Cognitix wird vollständig in genua integriert, der Standort Leipzig wird mit allen Mitarbeitern weitergeführt. Die Sicherheitsplattform von cognitix, Threat Defender. kombiniert Machine Learning mit aktueller Threat Intelligence aus zahlreichen externen Quellen, um Bedrohungen in Netzwerken in Echtzeit aufzuspüren. Mit dieser Technologie kann die Sicherheitsplattform auf Bedrohungen reagieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...