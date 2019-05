Am Freitagmorgen brechen die Kurse der BMW-Aktie um 5,8 Prozent ein - ein Minus von vier Euro gegenüber dem Donnerstagschlusskurs. Dieses kräftige Minus gebührt nicht zuletzt dem Dividendenabschlag in Höhe von 3,50 Euro (5%). Damit relativiert sich das Minus am letzten Handelstag der laufenden Woche. Am Freitag kostet eine BMW-Aktie im Morgenhandel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...