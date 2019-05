Der Energieversorger RWE ist stark ins neue Jahr gestartet. Die Entwicklungen im ersten Quartal überzeugen die Anleger. RWE erzielte im ersten Quartal 2019 einen Außenumsatz von ca. 3.869 Mio. €. Dies entspricht einem Wachstum von 5 % im Vergleich zum Vorjahr. Mit dem Hauptprodukt "Strom" wurden Erlöse in Höhe von 2.989 Mio. € erwirtschaftet. Auch dies entspricht einem Plus von 5 %. Hintergrund ist, dass RWE Supply & Trading beim Verkauf höhere Preise an den Endkunden durchsetzen konnte. Eine ...

