ERSTE-HV GJ 2018 (2). Sicherheit war der ERSTE Group sehr wichtig. In die Stadthalle durfte man nur nach einer Kontrolle der Depotbestätigung bzw. Vollmacht hinein, der Vollmachtgeber musste auch in der EDV erfasst sein. Dann kam die große Sicherheitsschleuse. Ein großer Aushang wies uns darauf hin, dass der AR-Vorsitzende verfügt hatte, dass Waffen vor der Sicherheitsschleuse abgegeben werden müssen, man bekäme sie bei Verlassen der HV zurück. Vor Jahren soll tatsächlich jemand (irrtümlich) eine Pistole zur ERSTE-HV mitgenommen haben. Und bevor man die Stufen zu Buffet und HV-Saal hinaufgehen durfte, musste man noch einmal seine Stimmkarte vorweisen. Die vierte und letzte Kontrolle fand dann wie üblich bei Eintritt in den HV-Saal ...

