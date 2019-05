Pepsi schenkt den Aktionären aus, Coloplast profitiert vom demografischen Wandel und Activision Blizzard ist eine Aktie für Zocker. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp 1: PepsiCo - Acht Milliarden für die Aktionäre

Der Absatz von zuckerhaltigen Getränken geht seit Jahren weltweit zurück. Im Trend liegen kalorienarme Getränke mit mehr natürlichen Inhaltsstoffen. Darauf gut eingestellt hat sich inzwischen auch PepsiCo. Der US-Lebensmittel- und Getränkekonzern holt sich Umsatz zurück in Nischen, etwa mit Kaffeefertiggetränken oder Mineralwasser.

Im vergangenen Jahr kaufte PepsiCo für 3,2 Milliarden Dollar Sodastream, einen israelischen Hersteller von Trinkwassersprudlern. Jüngster Zukauf war der Fitnessgetränkehersteller CytoSport vom US-Nahrungsmittelhersteller Hormel Foods für 465 Millionen Dollar. Hinzu kommen eigene Produktinnovationen wie Bubbly, ein mit Aromastoffen angereichertes Tafelwasser, oder Pepsi Nitro, das erste mit Stickstoff angereicherte Erfrischungsgetränk. Weiterer Vorteil von PepsiCo gegenüber dem scharfen Konkurrenten Coca-Cola ist die höhere Diversifizierung dank der Marktführerschaft im wachsenden Snackgeschäft.

Nach einem überraschend erfreulichen Start ins Jahr - der Umsatz stieg im ersten Quartal trotz des starken Dollar um drei Prozent auf 12,9 Milliarden Dollar, der operative Gewinn sprang um elf Prozent auf zwei Milliarden Dollar - stellt das Management für das Gesamtjahr nun ein organisches Wachstum von vier Prozent in Aussicht.

Acht Milliarden Dollar sollen über das Jahr verteilt an die Aktionäre zurückfließen, drei Milliarden Dollar über den Rückkauf eigener Aktien, fünf Milliarden Dollar über Dividendenausschüttungen. Anleger erhalten aktuell eine Rendite von drei Prozent brutto.

Aktientipp 2: Coloplast - Rentable Tabus

Weltweit sind 200 Millionen Menschen von Inkontinenz betroffen, etwa 1,3 Millionen leben mit einem künstlichen Darmausgang (Stoma). Spezialisiert auf Produkte zur Versorgung dieser Beeinträchtigungen ist der dänische Gesundheitskonzern Coloplast. Die Geschäftsfelder Kontinenz- und Stomaversorgung tragen zusammen gut drei Viertel zum Konzernumsatz bei. Die Dänen haben außerdem noch Produkte zur Wund- und Hautpflege sowie für die Urologie im Programm. Im ersten Halbjahr 2018/19 (30. September) verbesserte sich der Umsatz um neun Prozent auf 8,72 Milliarden Dänische Kronen, umgerechnet 1,17 Milliarden Euro. Die operative Gewinnmarge lag bei 30 Prozent. Das Geschäft liefert hohe und stabile freie Mittelzuflüsse. Dividendenkontinuität ist damit garantiert. Die aktuelle Rendite liegt bei 2,4 Prozent vor Steuern; der nicht auf die deutsche Abgeltungsteuer angerechnete dänische Quellensteueranteil wird auf Antrag erstattet.

Gegründet wurde Coloplast 1957 vom Bauingenieur und Kunststoffhändler Aage Louis-Hansen. Gemeinsam mit seiner Frau Johanne, einer ausgebildeten Krankenschwester, entwickelte er den ersten Stomabeutel. Die Gründerfamilie hält noch 46 Prozent der Aktien und 69 Prozent der Stimmrechte.

Stark im Geschäft ist Coloplast in Europa, mit je 50 Prozent Marktanteil in den Hauptgeschäftsfeldern. 84 Prozent der Erlöse entfallen auf Europa und andere entwickelte Märkte. Wachstumschancen bieten sich in Schwellenländern: Auch dort werden die Menschen immer älter und haben zunehmend Zugang zu einer akzeptablen Gesundheitsversorgung.

Aktientipp 3: Qiagen - Positive Diagnose

Mehr als 60 Millionen Mal wurden Patienten weltweit mithilfe von Quantiferon auf Tuberkulose untersucht. Das Testverfahren von Qiagen ist der am meisten verbreitete Nachweis zur Diagnose der gefährlichen Infektionskrankeit. Der Bedarf ist enorm. Nach Berechnungen der Gesundheitsorganisation WHO sterben jährlich 1,6 Millionen Menschen an Tuberkulose. Das deutsch-niederländische Biotechunternehmen Qiagen erzielt schon mehr als ein Zehntel seines Geschäftsvolumens mit Quantiferon. Weitere Testverfahren stehen am Start. Neuartige Tests zur Diagnose von Hirnhautentzündung können in den nächsten Monaten die US-Zulassung erhalten. In der Krebsbekämpfung werden Tests zur therapiebegleitenden Diagnose immer wichtiger, da sich hiermit Medikamente und Behandlungen schneller und genauer auf Patienten abstimmen lassen.

Währungsverluste durch einen schwachen ...

