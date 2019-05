Die jüngsten Schwankungen an den Börsen sollten Anleger zum Anlass nehmen, Trump-Äußerungen auszublenden. Warum die Aufwärtsdynamik an den Märkten sogar wieder zunehmen könnte.

Wie ein Spielball springen die Börsen auf und ab, je nachdem, in welche Richtung die Äußerungen des US-Präsidenten deuten. Dabei ändert dieses Hin und Her am großen Umfeld der Kapitalmärkte nichts: Seit den Neunzigerjahren, nach dem Niedergang der alten Sowjetunion und der mühsamen Entwicklung des neuen Russland, sind die USA und China die zwei verbliebenen Weltmächte, um die nun die großen Auseinandersetzungen kreisen. Das gilt für die aktuellen Konflikte im mittleren Osten genauso wie für den wirtschaftlichen Wettlauf - von der neuen Seidenstraße bis zum Zugang zu Rohstoffen in Afrika und Südamerika.

An der Rivalität zwischen den USA und China wird sich auf absehbare Zeit nichts ändern. Börsianer müssen also stets damit rechnen, dass es von der US-Regierung Aktionen wie aktuell das Vorgehen gegen Huawei gibt. Auf der anderen Seite kann es, womöglich beim nächsten G-20-Treffen im Juni, auch wieder zu plakativen Versöhnungsgesten kommen.

Es ist wenig sinnvoll, Investments von Trumps Äußerungen abhängig zu machen. Im Augenblick sieht es sogar so aus, dass für kurzfristiges Taktieren das Gegenteil mehr einbringt: Kaufen, wenn Trump donnert; verkaufen, wenn aus Amerika sanfte Töne kommen. Zuletzt machte Trump nach seiner scharfen Zollankündigung wieder einen Rückzieher. Das deutet darauf hin, dass Trump an einer wirklich heißen Auseinandersetzung mit China (wie sie etwa Hedgefonds-Guru George Soros prophezeit) kein Interesse hat.

Typische Korrekturen, alles im Rahmen

Der Dow Jones machte in den vergangenen zwei Tagen 800 Punkte gut, nachdem die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelskonflikt zurückgekehrt ist. Er machte damit die Hälfte der Verluste wett, die er in den zwei Wochen davor eingebüßt hat. Das war eine klassische Marktbewegung, die nicht aus dem Rahmen fiel. Der Rückgang auf 25.200 Punkte ging genau bis zum Tiefpunkt vom März und wurde zugleich aufgefangen in dem Bereich, in dem derzeit die Durchschnittslinien der vergangenen 200 Tage und 100 Tage verlaufen.

Im Dax spielt sich eine ähnliche Entwicklung ab. Die Mai-Verluste von 600 Punkten wurden bei gut 11.800 Zählern aufgefangen. Hier ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...