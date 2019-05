Die Unfälle autonomer Fahrzeuge im März 2018 haben die Branche verändert und ihre Auswirkungen werden sie auch in den kommenden Jahren prägen. Wir haben gesehen, wie der weit verbreitete Optimismus, bis 2021 eine gemeinsame autonome Technologie auf öffentlichen Straßen zu haben, verschwand und durch fundierte und realistischere Fahrpläne ersetzt wurde. 2019 wird zu einer weitreichenden Konsolidierung in der Industrie für selbstfahrende Fahrzeuge führen. Aber sie ist nach wie vor zu stark fragmentiert, um eine stabile Entwicklung zu gewährleisten. Softwareanbieter, Robotaxi-Unternehmen, Sensorforscher und traditionelle Tier 1 und OEMs gehen in verschiedene Richtungen. Da der Optimismus in der Technologie nachgelassen hat, haben es kleine Unternehmen schwer, die Finanzierung ihres laufenden Betriebs zu sichern. Traditionelle OEMs haben dagegen einen Großteil ihres Geschäfts neu organisiert. Wenn die Technologie das Endstadium ihrer Reife erreicht hat, wird es nur noch eine Handvoll Schlüsselfiguren geben.

Sicherheit geht über schnelle Bereitstellung

Die Todesfälle von 2018 waren ein Weckruf für den weitgehend unregulierten Sektor des autonomen Fahrens, dessen Ansatz sich ändern muss. Der Fokus verlagerte sich von der möglichst schnellen Verwirklichung der Autonomie hin zu langfristiger Sicherheit. In der Praxis hat dies dazu geführt, dass OEMs und Tier-1-Zulieferer ihre Forschung- und Entwicklungsteams für autonomes Fahren neu organisierten. Die Automobilhersteller prüfen derzeit, ob bestehende Technologien als erweiterte Fahrerassistenzsysteme (ADAS) Einsatz finden sollen. Nur wenige ausgewählte Interessengruppen streben immer noch danach, den gesamten Entwicklungsprozess zu steuern und eigene Flotten einzusetzen. Die gesamte Branche ist mittlerweile zunehmend offen für eine Zusammenarbeit.

Zusammenarbeit fördert Standardisierung

Der Grund dafür ist einfach: Zusammenarbeit ist der Schlüssel zum Überleben. Autonomes Fahren ist enorm komplex und ressourcenintensiv. Niemand wird in der Lage sein, jedes Problem alleine zu lösen. Die Herangehensweise, wie diese Systeme zu ...

