Die Siemens Healthineers-Aktie ist im Mai trotz guter Quartalszahlen etwas unter Druck geraten. Dies lag wohl vor allem an den allgemeinen Korrekturtendenzen an den Märkten. So kam der Kurs zu Beginn dieser Woche auf 35,52 Euro zurück und markierte damit ein neues 2-Monats-Tief.

Seit Dienstag bestimmen die Bullen aber wieder das Geschehen. Sie haben den Kurs inzwischen bis auf 36,94 Euro ansteigen lassen. Hier verläuft auch die 50-Tagelinie (EMA50). Um den Aufwärtsdrang am Leben zu erhalten, ...

