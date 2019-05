In einem schwachen Börsenumfeld haben sich die Aktien von Linde -0,06% - neben SAP im Dax mit am höchsten gewichtet - am Freitag zu einem neuen Rekkordhoch aufgeschwungen. In der Spitze stiegen sie um ein Prozent auf 170,20 Euro. Zuletzt lagen sie noch mit 0,4 Prozent im Plus, während der Dax -1,06% um 1,2 Prozent nachgab.Der im vergangenen Jahr mit Praxair fusionierte Industriegase-Konzern hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...