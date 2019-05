++ AbbVie besitzt das meistverkaufte Medikament der Welt ++ Niedrigere Ertrags- und Umsatzmultiplikatoren als Konkurrenten ++ Auslaufen des Humira-Patents unter den wichtigsten Bedenken ++ Management prognostiziert in den nächsten sieben Jahren deutlichen Umsatzanstieg anderer Produkte ++ Finanzdaten deuten nicht auf wesentliche Underperformance hin ++ Aktienkurs stoppte Rückgang in Unterstützungszone, Handelsspanne verengt sich ++AbbVie (ABBV.US / ISIN: US00287Y1091) wurde 2013 als Ableger von Abbott Laboratories gegründet und ist eines der sechs größten US-amerikanischen Pharmaunternehmen. Das Unternehmen hebt sich von der Gruppe ab, weil es trotz seines starken Arzneimittelportfolios deutlich niedrigere Gewinnmultiplikatoren als der Durchschnitt aufweist. In dieser Analyse werden wir versuchen festzustellen, ob die aktuelle Bewertung im Kontext der Zukunftsaussichten von AbbVie und seiner Position in der Branche gerechtfertigt ist. Seit der Ausgliederung von Abbott Laboratories verzeichnete AbbVie ein stärkeres Umsatzwachstum sowie eine bessere Nettomarge. Es ist zu beachten, dass alle Einbrüche im vierten Quartal des Jahres stattgefunden haben, weshalb sie eher der Buchhaltung als der operativen Tätigkeit zugeschrieben werden könnten. Quelle: Bloomberg, XTB Research Abbott Laboratories, das US-amerikanische Gesundheitsunternehmen mit über 130-jähriger Geschichte, gab Ende 2011 bekannt, dass es sich in zwei Unternehmen aufteilen werde: Eines davon konzentriert sich auf Medizinprodukte und Generika, das andere auf forschungsbasierte Arzneimittel. Letzteres wurde AbbVie genannt und Anfang 2013 aus den Unternehmensstrukturen von Abbott Laboratories ausgegliedert. ...

