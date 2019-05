Der Euro hat heute, am Freitag im späten europäischen Handel etwas nachgegeben. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,1168 US-Dollar.Am Nachmittag standen Stimmungsdaten aus den USA in Fokus. Dort hat das Michigan Sentiment, die wohl wichtigste Verbraucherstimmung in den USA, sich mehr als erwartet aufgehellt.Unter anhaltendem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...