Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.CLEN: Cleen Energy am 17.5. -14,18%, Volumen 142% normaler Tage , SEM: Semperit am 17.5. -3,21%, Volumen 26% normaler Tage , AMS: AMS am 17.5. -2,59%, Volumen 7% normaler Tage , WPB: Wiener Privatbank am 17.5. 3,75%, Volumen 1% normaler Tage , KTCG: Kapsch TrafficCom am 17.5. 4,06%, Volumen 405% normaler Tage , AGR: Agrana am 17.5. 4,45%, Volumen 176% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Agrana AGR 20.200 4.45% Kapsch TrafficCom KTCG 33.300 4.06% Wiener Privatbank WPB 8.300 3.75% AMS ...

Den vollständigen Artikel lesen ...