Der Eurokurs ist am Freitag auch im US-Handel etwas gefallen. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1160 US-Dollar. Zum Franken hat sich der US-Dollar etwas verteuert. Die US-Währung notierte am Freitagabend bei 1,0107 Franken nachdem sie am Morgen noch 1,0087 kostete. Der Euro zeigt sich zur Schweizer Währung mit ...

