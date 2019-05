Exfußballprofi Philipp Lahm hat als Unternehmer kein Glück. Seine Firmen machen Verluste, Mitarbeiter und Kunden ziehen vor Gericht. Nun soll ein Deal mit Aldi die Wende einleiten.

Philipp Lahm posiert im dunkelgrauen Hemd und smaragdgrünem Pullover in einer weißen Designküche. Er trägt eine graue Kochschürze mit den Logos von Aldi Süd und Aldi Nord auf der Brust. Auf einem Tisch sind Müsli, Quinoa, Leinöl und Dinkelmehl des Naturkostherstellers Schneekoppe drapiert. Seit Anfang Mai verkaufen die beiden Discounter die Schneekoppe-Produkte. "Top-Zugang im Bio-Sortiment", wirbt Aldi Nord. Für Lahm ist das ein Heimspiel.

Der 35-jährige Exfußballprofi ist nicht nur Markenbotschafter, sondern wirbt in eigener Sache. Nachdem Lahm seine Karriere in der Nationalmannschaft 2014 und beim FC Bayern 2017 beendete, ist er bei mehreren Firmen eingestiegen. Er hat Schneekoppe und den Sportsalbenhersteller Sixtus gekauft. Zudem investierte er in Start-ups wie den Gesundheitsdienstleister Danova und die Fanplattform Fanmiles. Lahms Altersvorsorge scheint stringent: Irgendwie hat alles mit Sport und Gesundheit zu tun. Seine Aktivitäten bündelt er in der Philipp-Lahm-Holding. Er hat sich "inzwischen ein richtiges Imperium aufgebaut", schreibt der TV-Sender Sport1 auf seiner Homepage. Das Boulevard-Blatt "Express" titelt: "Früher Ball, jetzt Big Business".

Herrscher ohne Imperium

Vom hochgejazzten Kickerkonzern ist nach wenigen Jahren nicht mehr viel übrig. Lahms "Business-Imperium" zerbröselt wie Knorpel im Knie eines langgedienten Profifußballers. Die Firmen des einst besten Außenverteidigers der Welt verlieren Umsatz, machen Verluste und haben Ärger mit Kunden und Mitarbeitern.

Da kommt die exklusive Beförderung ins Aldi-Regal gerade recht. Bisher sind Lahms Versuche, Schneekoppe profitabel zu machen, gescheitert. Das Unternehmen mit Sitz in Buchholz bei Hamburg verkauft seit 1927 Müsli, Gemüsesäfte und Leinöl. Seit den Neunzigerjahren wird es herumgereicht, hatte mehr Inhaber, als Lahm Tore für die Nationalmannschaft erzielte. Schneekoppe gehörte zwischenzeitlich zum Fruchtsafthersteller Eckes (hohes C), dann mal zum ostfriesischen Teespezialisten Laurens Spethmann (Meßmer Tee), zum ostdeutschen Keksfabrikanten Pauly Biskuit, zum Krefelder Unternehmer Gerald Wagener und zu britischen Finanzinvestoren. 2014 ist Schneekoppe insolvent, beantragt ein Schutzschirmverfahren.

Zwei Jahre später steigt Lahm ein, übernimmt Anfang 2018 die Mehrheit. Mittlerweile ist der Jahresumsatz auf rund sieben Millionen Euro abgestürzt. Zu Glanzzeiten in den Neunzigerjahren erlöste Schneekoppe mehr als das Zehnfache. 2017 lag der Jahresfehlbetrag bei 370.000 Euro, im ersten Halbjahr 2018 bei 170.000 Euro, neuere Zahlen liegen nicht vor. Inwieweit Schneekoppe außerhalb des Aldi-Deals künftig überhaupt noch Umsätze generieren will und kann, lässt das Management des Jungunternehmers offen. Es beantwortet keine ...

