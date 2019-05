Großanlegern kritisieren Vorstände, manchmal stimmen sie sogar gegen sie ab. Alles nur Show: Selbstbereicherung und Größenwahn von Managern stoppen sie so nicht.

Ich gebe es zu. Ich bin auch darauf reingefallen, habe diese Geschichten geschrieben: "Fondsmanager machen Vorständen Druck", "Rebellion der Aktionäre", "Vorstandschef XY muss sich auf eine ungemütliche Hauptversammlung einstellen". Ist ja verlockend. Wirtschaftsjournalismus ist manchmal ein verdammt trockenes Geschäft. Deshalb stürzen wir uns mit Begeisterung drauf, wenn es mal offenen Streit gibt, wenn es menschelt und kracht.

Große Show fürs Publikum

Und so werden brave Fondsmanager, die auf der Hauptversammlung ein paar mahnende Worte an den Vorstand richten, zu Rebellen stilisiert. Ebenso wie Stimmrechtsberater, die großen Investoren sagen, wie sie abstimmen sollen. Schaut man näher hin, ist die Enttäuschung gewaltig. Die Fondsmanager, die auf Hauptversammlungen auftreten, sind Marketingfiguren ihrer Gesellschaften: Sie tragen deren Namen in die Öffentlichkeit und signalisieren den Anlegern: "Schaut her, wir kümmern uns, bei uns könnt Ihr Euer Geld unbesorgt anlegen" (auch wenn es uns leider nicht gelingt, besser abzuschneiden als ein Indexfonds, der einfach den Dax abbildet, keine Fondsmanager braucht - und deshalb viel billiger ist). Fondsgesellschaften, die sich selbst dieses Marketinginstrument nicht leisten wollen - weil sie sich nicht mal zur Show mit Vorständen anlegen wollen - erklären dann geheimnisvoll raunend, sie sagten dem Management schon die Meinung, aber hinter verschlossenen Türen. Ich sehe sie zittern, die Herren Sewing und Achleitner (Deutsche Bank), Zielke (Commerzbank), Kerkhoff (Thyssenkrupp), Baumann (Bayer) - zittern davor, dass ihnen der Fondsmanager der Allianz oder der DWS im Konferenzraum auf die Finger klopft.

"Cover your ass"

Auch die Stimmrechtsberater wie ISS und Ivox Glass Lewis sind keine scharfen Wachhunde der Börse, sondern eher Bürokraten, die in Standard-Checklisten an Hunderte von Punkte ihre Häkchen setzen. Am Ende rechnen sie dann aus, wie Investoren abstimmen ...

