Nach einer Umfrage würden 39 Prozent der Parteimitglieder den früheren britischen Außenminister zum Nachfolger der umstrittenen Theresa May wählen.

Der frühere britische Außenminister Boris Johnson hat nach einer Umfrage die größten Chancen auf eine Nachfolge der Premierministern Theresa May. 39 Prozent der befragten Mitglieder der Konservativen Partei würden für ihn stimmen, berichtete die Zeitung "Times" am Samstag, die die YouGov-Umfrage in Auftrag gegeben hatte.

Der Zweitplatzierte, der frühere Brexit-Minister Dominic Raab, kam nur auf 13 Prozent Zustimmung. Zahlreiche andere Politiker haben ihr Interesse an dem Posten ...

