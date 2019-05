Politiker fürchten, Austerität hemme die wirtschaftliche Dynamik. Dabei legt eine neue Studie nahe: Konsolidierung ist kein Wachstumskiller.

Als vor gut zehn Jahren die Schuldenkrise eskalierte, verankerte der Gesetzgeber die Schuldenbremse im Grundgesetz. Die Schuldenquote, also die Staatsschulden in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP), sinkt seither. 2010 lag sie noch bei mehr als 80 Prozent, in diesem Jahr könnte sie die 60-Prozent-Grenze des Maastrichter Vertrages unterschreiten. Zwar hat dieser Erfolg auch andere Gründe; Deutschland ist in den vergangenen Jahren in den Genuss eines kräftigen Wirtschaftswachstums gekommen. Doch dürfte die Schuldenbremse über ihre disziplinierende Wirkung auf die politischen Entscheidungsträger einen gewichtigen Beitrag zur Sanierung der Staatsfinanzen geleistet haben. Das ist auch deshalb wichtig, weil die Staatsschulden im vergangenen Jahr noch immer bei 2,06 Billionen Euro lagen. Wenn die Babyboomer-Generation in wenigen Jahren in Rente geht, werden zusätzliche Belastungen auf die Staatsfinanzen zukommen.

Gleichwohl hat die Kritik an der Schuldenbremse und der Haushaltskonsolidierung in jüngster Zeit zugenommen. Die Politik der Austerität dämpfe das Wachstum, heißt es häufig. Man dürfe die Konjunktur nicht kaputtsparen. Wie belastbar ist der Vorwurf? Der Harvard-Ökonom Alberto Alesina hat mit Co-Autoren die Folgen staatlicher Haushaltskonsolidierung untersucht. Er fand in Langfriststudien heraus, dass Konsolidierungsphasen in Industrieländern nicht mit einem geringeren Wirtschaftswachstum einhergingen. Mehr noch: Die Autoren stellten fest, dass Haushaltskonsolidierung das Wachstum ...

