In Italien baut Trumps Ex-Stratege eine Akademie auf, die Populisten aus aller Welt den letzten Schliff geben soll. Er berät Le Pen und besucht Orban.

Seitdem Steve Bannon nicht mehr der Einflüsterer des mächtigsten Politikers der westlichen Welt ist, hat er viel Zeit. Zeit, die der 65-Jährige nutzt, um Rechtspopulisten in ganz Europa zu beraten. Er hofft auf ein politisches "Erdbeben" nach der Europawahl. Das ist sein Ziel. Da will er dabei sein. Auch die im Herbst anstehende Landtagswahl in Sachsen interessiert ihn sehr.

Diese Woche war er in Berlin. Wenn der frühere Chefberater von US-Präsident Donald Trump aus dem Fenster seines Hotelzimmers schaute, blickte er auf die Kuppel des Reichstagsgebäudes. In Weimar hat er den AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Jörg Meuthen, kennengelernt. Nächste Station: Paris.

Warum ist es für Bannon als US-Bürger überhaupt wichtig, welche Parteien im Europäischen Parlament vertreten sind?

Bannon sagt, seine Herkunft habe ihn zum Populisten gemacht. Er ist ein Populist mit großem missionarischem Eifer.

"Ich komme aus einer typischen amerikanischen Arbeiterfamilie. Mein Großvater war ein Leitungsmonteur bei der Telefongesellschaft, und mein Vater hat diesen Job auch 50 Jahre lang gemacht. Deswegen habe ich nach meiner Karriere in der Finanzbranche alles daran gesetzt, überall auf der Welt die populistische Bewegung zu unterstützen, egal ob das in Brasilien war oder jetzt in Europa oder Asien."

Ob er glaubt, dass den Menschen heute stärker als zur Zeiten des Trump-Wahlkampfes bewusst ist, dass es Desinformationskampagnen gibt, und "Fake News"?

Schulterzucken. Bannon sagt: "Dass sich Menschen von Nachrichten angezogen fühlen, die sie unterstützen, ist ganz normal. Ich denke nicht, dass das eine schlechte Sache ist. Ich bin auch der Meinung, dass diese Sache mit "Fake News" total übertrieben dargestellt wird. Und zwar nur, weil die Linke jetzt verliert."

Deshalb heiße es jetzt plötzlich, die Demokratie sei in Gefahr. Wir hatten 2018 eine Wahl, wo Trump eine schwere Niederlage erlitten hat.

Einige AfD-Mitglieder hat Bannon schon getroffen. Doch welche anderen deutschen Politiker kennt er, abgesehen von Bundeskanzlerin Angela Merkel?

Viele scheinen es nicht zu sein. Bannon sagt: "Ich möchte mich nicht in innenpolitische Dinge einmischen, aber ich denke, es gibt einige Leute im Umfeld von ...

