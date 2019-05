Die Aktie von Gazprom ging am Freitag - trotz einer leichten Korrektur von rund einem Prozent auf 5,45 Euro - mit einem sagenhaften Wochengewinn aus dem Handel: Mehr als 22 Prozent legten die Papiere zu, seitdem der russische Gasriese am Dienstag eine Verdopplung der Dividende auf 23 Cent in Aussicht gestellt hatte. Noch muss der Aufsichtsrat dem Vorschlag des Vorstandes zustimmen, die Stimmung unter den Aktionären ist jedoch bereits jetzt euphorisch. Denn auch sonst hat Gazprom offenbar alles ...

