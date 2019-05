Das Steuerwachstum lässt nach, das Geld wird knapp für die Koalition. Die Zeit des Regierens ohne Prioritäten ist vorbei. Union und SPD könnten sich jetzt auf das Wesentliche konzentrieren, zugunsten der Wirtschaft.

Der Mittwochmorgen bietet eine Gelegenheit zur Flucht, und Andrea Nahles ergreift sie dankbar. Erst kurz vor Mitternacht sind die Koalitionsspitzen am Abend zuvor auseinandergegangen, Krisensitzung im Kanzleramt, dürre Ergebnisse - mal wieder. Die Nachtruhe kann nicht besonders lang gewesen sein, aber Nahles ist um neun Uhr früh schon wieder wach und munter. Es geht ja auch nicht um das Klein-Klein in der Koalition.

Sondern ums große Ganze. Die SPD-Fraktions- und Parteichefin hält in der Friedrich-Ebert-Stiftung einen Vortrag über "Progressive Wirtschaftspolitik". Die Koalition, der nationale Regierungsalltag sind angenehm weit weg. Die "Melodien aus dem Liederbuch der Marktradikalen" verlören spürbar an "Überzeugungskraft", ruft Nahles in den Saal. Sie redet über Mindestlöhne, Mindeststeuern, Klimaschutz, den Kapitalismus. Und die soziale Marktwirtschaft. Angeblich haben Sozialdemokraten sie erfunden. Sagt Nahles. "Dogmen brechen auf", wittert sie, und: "Die Ära der Alternativlosigkeit geht zu Ende."

Durch Berlin zieht wieder der Wind der Wende. Die Koalition regiert noch, aber ein echtes Bündnis, eine Koalition mit Überschrift und Plan, Ehrgeiz und Reformwillen, wird aus ihr nicht mehr. Was die bescheidene Lage noch bescheidener macht: Die jüngste Steuerschätzung markiert eine Trendumkehr. Bund, Länder und Gemeinden müssen bis 2023 mit 124 Milliarden Euro weniger auskommen als noch im Herbst gedacht. Kenner der Steuerschätzung weisen in diesen Tagen gern auf eine Regel hin: Wenn die Konjunktur rundläuft, sind die realen Zahlen in der Regel besser als die geschätzten. Wenn es schlecht läuft, wird die Realität noch trister als befürchtet.

Die Boomdekade, so viel scheint klar, ist vorbei. Und damit auch die wundersame Etatvergrößerung. Das Geld, in der Politik stets ein gutes Schmiermittel, wird knapp. Nun rächt sich, dass Union und SPD sich wenig zukunftsorientierte Prioritäten setzten. In den Koalitionsvertrag fanden fast alle Wünsche Eingang. Mehr für Rentner und die Bundeswehr, die teilweise Abschaffung des Soli und die Einführung eines üppigen Baukindergelds - alle Parteien durften sich beim Bürger für Wohltaten feiern lassen. Umso schwerer fällt ihnen nun die Rückkehr zur haushaltpolitischen Normalität.

Der trübe Ausblick trifft eine Regierung, die kaum noch weiß, warum sie regiert. Geführt von einer Kanzlerin, die zwar beliebt ist, aber keinen Machtfaktor mehr darstellt. In Deutschland wächst die Sehnsucht nach Reform, nach Aufbruch - am Kabinettstisch nicht. Dabei ist nach der Europawahl ein Kassensturz fällig - finanziell, personell und politisch. Alles muss auf den "wirtschaftlichen Prüfstand", sagt der bayrische Ministerpräsident Markus Söder. Die Regierung benötige ein "ökonomisches Update".

Vielleicht schärft die fiskalische Nahezu-Stagnation ja die Sinne für das Wesentliche und Wachstumsfördernde? Wozu sonst sollte man sich in den maximal verbleibenden gut zwei Jahren noch durchringen in Union und SPD?

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...