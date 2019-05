Das Regelwerk MiFID II sollte EU-Anlegern vor allem bei den Kosten zu mehr Durchblick verhelfen. Doch Fehlanzeige: Außer Lippenbekenntnissen der Behörden bleibt wenig, und wer nachfragt, erhält erschütternde Antworten.

Wenn jemand die an ihn gestellten Anforderungen selbst zum wiederholten Male nicht erfüllt, gilt er wahlweise als dumm oder unbelehrbar. Bei der Umsetzung der MiFID-II-Vorgaben im Hinblick auf die geforderte Kostentransparenz bei Finanzprodukten droht nun aus gleichem Grunde das Negativurteil durch die Anleger. Denn auch die sogenannte Ex-post-Fondskosteninformation, die Anlegern in diesem Jahr erstmals zur Verfügung zugestellt wird, bringt nicht den erhofften Kostenüberblick.

Dabei tragen jene, die die Informationen zur Verfügung stellen sollen, daran nur eine geringe Schuld. Denn wer wie der Gesetzgeber bei einer großen Anzahl von Fondsanbietern und Finanzdienstleistern eine möglichst transparente Information für die Anleger verlangt, sollte dies auch so tun, dass es von allen Beteiligten verstanden wird und möglichst einheitlich umgesetzt werden kann.

Die entsprechende Abteilung der Europäischen Kommission, die dafür verantwortlich ist, machte bei diesem Vorhaben aber keinen guten Eindruck. Vergleichbar etwa mit dem Trainer einer Fußballmannschaft, der seine Spieler vor jedem Match lediglich mit der Anweisung versorgt, mehr Tore als der Gegner zu schießen, waren die Vorgaben dürftig. Ergebnis: Der Nutzen für die Anleger bleibt auf der Strecke. Das zeigt der Abgleich der Vorgaben mit der gelebten Praxis.

In der Theorie klingt alles noch gut. Laut Deutsche Börse AG lauten die an sie gestellten "Nachhandelstransparenz-Anforderungen" konkret: "Handelsplätze sind verpflichtet, den Kurs, das Volumen und den Zeitpunkt der ausgeführten Geschäfte mit Aktien und Eigenkapitalinstrumenten, die an diesem Handelsplatz gehandelt wurden, soweit wie technisch möglich auf Echtzeitbasis zu veröffentlichen. Ferner sind sie verpflichtet, zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen und auf diskriminierungsfreier Basis Wertpapierfirmen, die selbst zur Veröffentlichung dieser Angaben zu ihren Geschäften mit Aktien und Eigenkapitalinstrumenten verpflichtet ...

