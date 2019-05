Bevölkerungswachstum und enormer Flächenverbrauch machen die Gewinnung von Land aus dem Wasser zunehmend attraktiv. Monaco, die Betonhochburg der Reichen, versucht dies nun im Einklang mit der Umwelt.

Jean-Luc Nguyen klappt sein Laptop auf - und taucht ab. Auf dem Bildschirm sind schwimmende Fische zu sehen und Seegras, das sich sanft im Takt der Wellen hin und her bewegt. Die Wasserqualität scheint in Ordnung. Um sicherzugehen, klickt Nguyen sich durch einen Datensatz, überprüft die Trübung des Wassers, den Sauerstoffgehalt, die Temperatur. Alles bestens.

Auf dem Laptop läuft ein Livestream der Unterwasserwelt vor der Küste von Monaco. Bilder eines weltweit einmaligen Vorhabens, davon ist Nguyen überzeugt. Bis 2025 will der Tiefbaudirektor des Fürstentums dem Mittelmeer sechs Hektar Bauland abringen, und im Gegensatz zu vielen anderen Projekten der Landgewinnung soll die Umwelt dabei möglichst wenig Schaden nehmen. "Was wir hier tun", sagt Nguyen, "wird Maßstäbe setzen."

Seit Jahrhunderten versuchen Menschen, dem Meer Land abzutrotzen. Oft geht es darum, Küsten zu schützen, oft darum, neue Agrarflächen zu erschließen - und oft auch nur darum, einer kleinen Nation ein bisschen mehr Platz zu verschaffen. Um die Unterwasser-Ökologie hat man sich dabei bislang nicht viele Gedanken gemacht. Auch nicht in Monaco.

Der kleine Staat am Mittelmeer hat sich in den vergangenen gut 100 Jahren um rund 20 Prozent auf 2,2 Quadratkilometer vergrößert. Auch Dubai oder Singapur haben enorme Mengen Sand verbraucht, um künstliche Inseln, neue Häfen, Wohnanlagen und Parklandschaften zu kreieren. Rund um Singapur ließ dies in zahlreichen Ländern einen illegalen Handel mit dem raren und teuren Rohstoff Sand aufblühen, der offiziell mit einem Exportverbot belegt war. Inseln wurden abgebaut, Küsten erodierten, Fischer verloren ihre Existenz, weil die Fauna unter Wasser verschwand.

In Dubai hatten die Bauherren in Kauf genommen, dass die aufgeschütteten Wellenbrecher um die künstlichen Palmeninseln die natürliche Meeresströmung beeinträchtigen und damit auch die Unterwasserwelt stören würden. Dass dies auch für Touristen abstoßende Folgen haben könnte, hatten sie hingegen nicht bedacht. Die Wellenbrecher mussten nachträglich unterbrochen, der Boden entwässert werden, um die starke Bildung übel riechender Algen wieder einzudämmen.

Wo Landgewinnung eine geostrategische Demonstration der Macht ist, etwa bei Chinas Ausbau von Militärstützpunkten im Südchinesischen Meer, ist die Zerstörung von Korallenriffen sowieso Nebensache.

Ein Fürst mit Ökoambitionen

Monaco will es nun besser machen. Fürst Albert II. ist um seinen internationalen Ruf als Umweltschützer besorgt. Auch wenn Ende Mai hier wieder die Flitzer der Formel 1 vom Gegenteil zeugen: In seiner Freizeit bevorzugt der Grimaldi Elektroautos und pilgert sogar zum Nordpol, um vor den Gefahren der Erderwärmung zu warnen. Der Fürst will Monaco bis 2050 in ein klimaneutrales Land verwandeln, das nicht mehr Kohlenstoffdioxid produziert als kompensiert. Und er will nun auch besonders umweltfreundliche Wege einschlagen, wenn er erneut Platz für Zuzügler schafft.

Denn Monacos Volkswirtschaft braucht sie. Und dazu braucht sie auch Platz. Um zu wachsen, seien etwa alle zehn Jahre 300.000 Quadratmeter zusätzlicher Wohnfläche nötig, sagt Marie-Pierre Gramaglia, im Fürstentum gleichzeitig Ministerin für Umwelt- und Stadtentwicklung.

Das neue Viertel mit dem Namen Anse du Portier zu erschließen wird rund zwei Milliarden Euro verschlingen. Doch niemand zweifelt daran, dass die Investition eine gute Rendite abwirft. Die Regierung überwacht das Bauvorhaben, ein Konsortium privater Investoren finanziert es - und spielt das Geld gewinnbringend über den Immobilienverkauf wieder ein. 2025 soll Anse du Portier fertig sein. Schon jetzt, heißt es bei Immobilienmaklern, stünden Interessenten Schlange für 120 Luxusapartments und zehn feudale Villen. Selbst das von Promi-Architekt Renzo Piano entworfene Penthouse zum Preis von 100.000 Euro pro Quadratmeter dürfte nicht lange leer stehen.

Muscheln aufwendig umgesiedelt

