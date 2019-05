Liebe Leser,

letzte Woche berichtete Mark de Groot, dass es bei Uber derzeit nicht unbedingt sehr vielversprechend aussieht. Hier sein Fazit:

Der Stand! Am Montag ging es für Uber massiv nach unten und es gab einen Abschlag von über 8 %. Ist das der derzeitige Trend? Insgesamt wächst Uber weltweit sehr schnell. Die Entwicklung! Nachdem es schon am Freitag um mehr als 7,5 % nach unten ging, liegt nun die gesamte Kapitalisierung bei etwa 70 Milliarden Dollar. Insgesamt scheint es am ...

