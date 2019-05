Am Thema Mega-IPO scheiden sich die Geister. Alles längst zu teuer, sagen die Einen. Von wegen, da muss man dabei sein, sagen die Anderen. Die Wahrheit liegt für Anleger wie immer irgendwo dazwischen.

Der frühe Vogel fängt den Wurm. Das mag sich manch einer gedacht haben, der den jüngsten Uber-Börsengang gezeichnet hat. Bloß nicht den Anfang eines Booms verpassen - schon bei Amazon und Google hatte man schließlich gesehen, wie gut es ist, wenn man bei einem Boom früh genug dabei ist. Oder wie schlimm es ist, wenn man zu spät zur Party kommt.

Nun hat dieser Ansatz mindestens zwei Schwachpunkte: Zum einen ist man als Zeichner eines Börsengangs gar nicht so früh dran, wie man denken mag - da gibt es im Regelfall noch zig Investoren, die vielzitierten Altaktionäre, die noch früher und zu besseren Konditionen zum Zuge kommen, sprich Anteile erhalten. Zum anderen - und das ist entscheidender - ist Uber weder Amazon noch Google. Diese Unternehmen sind seltener als vierblättrige Kleeblätter. Und ihre Erfolgsstorys an der Börse nicht zwingend von vornherein als solche zu erkennen.

Schwachpunkte hat aber auch die Argumentation derer, die Mega-IPOs grundsätzlich kritisieren. Natürlich ist eine Bewertung von 82 Milliarden Dollar viel für ein Unternehmen wie Uber, und auch die 25 Milliarden Dollar Börsenwert, die der Markt dem Uber-Wettbewerber Lyft bei dessen kurz zuvor erfolgtem Börsengang zusprach, ist eine üppige Summe. Diesen Kritikpunkten gibt das katastrophale Börsendebüt von Uber unabhängig vom schlechten Marktumfeld erst einmal Recht. Doch der grundsätzliche Vorwurf, hier würden nur Altaktionäre reich gemacht, ist fehl am Platze. Es liegt nun mal in der Natur der Dinge, dass Börsengänge unter anderem auch unternommen werden, um Aktionären eine gute Möglichkeit der Liquidität zu geben, also mit ihren Aktien auch zu handeln.

Viele Gegner des Uber-Hypes stoßen sich auch an dem Umstand, dass die Firma enorme Verluste schreibt - und vergessen, dass etwa der Online-Gigant Amazon anfangs ebenfalls ...

