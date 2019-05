Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.TCG: Thomas Cook Group am 19.5. -39,81%, Volumen 1237% normaler Tage , LBDP: Klondike Gold am 19.5. -19,57%, Volumen 0% normaler Tage , FNTN: freenet am 19.5. -8,57%, Volumen 118% normaler Tage , WGF1: Williams Grand Prix am 19.5. 4,96%, Volumen 297% normaler Tage , F3C: SFC Energy am 19.5. 6,99%, Volumen 230% normaler Tage , UA: Under Armour am 19.5. 7,77%, Volumen 296% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Under Armour UA 23.580 7.77% SFC Energy F3C 12.250 6.99% Williams Grand Prix WGF1 14.800 4.96% ...

