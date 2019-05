Zürich (awp) - Die an der Schweizer Börse kotierte Investmentgesellschaft Arundel will die Bilanz nach verlustreichen Jahren sanieren. Der Verwaltungsrat hat am Freitag einen Kapitalschnitt angekündigt. Den Aktionären schlägt er an der Generalversammlung vom 11. Juni die Senkung des Eigenkapitals von heute rund 136 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...