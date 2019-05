Nach einer eher turbulenten Woche kam es zu einem mehr oder wenigem ruhigen Ausklang. Der EuroStoxx50 ging mit einem leichten Minus ins Wochenende, in London und Paris kam es ebenfalls zu leichten Abgaben, auch der DAX in Deutschland schloss etwas tiefer. Thema des Tages war die Furcht der europäischen Essensauslieferer vor einem von Amazon finanziell geförderten Konkurrenten Deliveroo. Der Online-Gigant bestätigte, sich an dem privaten Unternehmen als größter Investor beteiligen zu wollen. Damit droht bei den etablierten Anbietern ein zunehmender Preisdruck die Margen zu belasten. Die Aktien von JUST EAT sackten als klares Schlusslicht im FTSE-Index um 8,2% ab. Die Papiere der niederländischen Takeaway.com verloren 4,6%. Für ArcelorMittal setzte es ...

