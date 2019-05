Von Roll in Breitenbach (Schweiz) ist Spezialist für elektrische Isolationssysteme mit über 100 Jahren Erfahrungen auf diesem Gebiet. Das neu eingerichtete Labor testet alle Elemente der Isolation in elektrischen Antrieben hinsichtlich der hohen Anforderungen, denen sich Antriebssysteme der nächsten Generation von Elektrofahrzeugen stellen müssen. Der Trend bei den Antrieben von Elektrofahrzeugen geht zunehmend in Richtung Hochspannung mit 800 V und höher. Bei der Erhöhung der Spannung treten zusätzliche Effekte auf, wie zum Beispiel das Phänomen der Teilentladung. Im Zusammenspiel mit hohen Betriebstemperaturen erhöht dies die Belastung auf das verwendete Material. Teilentladungen sind elektrischen Funkenentladungen, die die Isolation örtlich schädigen und zu einem Ausfall der Maschine führen können. Dieser Anwendungsbereich ist nicht nur für Forschung am Institut interessant, sondern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...