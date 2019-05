Ein Analystenwechsel bei der Deutschen Bank sorgt am Montag für Rückenwind bei der Wirecard-Aktie. Der Zahlungsdienstleister wird nun mit "Buy" eingestuft nach zuvor "Hold". Das Kursziel für Wirecard wurde gleichzeitig von 170 Euro auf 200 Euro angehoben. Das Wirecard-Papier +0,96% konnte am Vormittag Handel mit Kursaufschlägen profitieren.Die Geschäftsdynamik beim Zahlungsabwickler ziehe an, gleichzeitig ...

