Dazu bezieht ebm-papst aktuell ein vorhandenes Produktionsgebäude und beginnt ab September 2019 mit der Serienfertigung.

Im Industriepark nahe Johnson City hat der Weltmarktführer für Ventilatoren und Motoren zudem ein zwölf Hektar großes Grundstück erworben, um dort in einem zweiten Schritt ein neues Werk zu errichten. In den nächsten fünf Jahren plant ebm-papst rund 37 Mio. US-Dollar (33 Mio. Euro) in dieses Projekt zu investieren und bis zu 200 Mitarbeiter zu beschäftigen.

Mark Shiring, Niederlassungsleiter ebm-papst USA: "Johnson City bietet uns eine hervorragende Infrastruktur und sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten. Wir freuen ...

