"Alle Geschäftsbereiche Extrusion, Druck, Verarbeitung und Service haben zum Rekordumsatz der W&H Gruppe von 895 Mio. EUR Umsatz beigetragen. Mit einer Exportrate von über 90 Prozent ist unsere internationale Aufstellung weiter wichtiger Erfolgsfaktor für W&H", erklärt Vorstandsvorsitzender Dr. Jürgen Vutz. Windmöller & Hölscher baut Technologiezentren aus In den vergangenen Monaten baute der Maschinenbauer seine internationale Präsenz mit sechs neuen Vertriebs- und Servicestandorten aus, so auch in Polen und im asiatischen Raum. Am Hauptsitz in Deutschland investierte das Unternehmn in den Bau eines 10.000 qm großen Technologiezentrums für Maschinen zur Herstellung flexibler Verpackungen. Das Zentrum Extrusion wurde 2018 fertiggestellt, das für Druck befindet sich aktuell im Bau und wird im Herbst 2019 eröffnet. "Mit unseren internationalen Tochterunternehmen bieten wir unseren Kunden lokale Ansprechpartner. Im Technologiezentrum in Deutschland können sie die gesamte Wertschöpfungskette von Extrusion über Druck bis zur Verarbeitung live erleben", erklärt Vertriebsvorstand Peter Steinbeck. Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind Zukunftsthemen Im Jahr 2018 investierte W&H rund acht Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung, mit Fokus auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit. "Software macht unsere Maschinen intelligenter und effizienter, beispielsweise durch automatisierte Prozesse, Fehlererkennung und Qualitätssicherung. Durch gezielten Kompetenzaufbau konnten wir auch in diesem Bereich unsere Technologieführerschaft behaupten", so Dr. Falco Paepenmüller, der im April 2019 zum Technologievorstand bei W&H berufen wurde. Im Bereich Kunststoffverpackungen sei das Schaffen einer Kreislaufwirtschaft herausfordernd für die gesamte Branche. "Mit unseren Maschinen lassen sich schon heute Recyclingkunststoffe verarbeiten. Gleichzeitig arbeiten wir in unserem Technologienzentrum daran, wie Kunststoffverpackungen besser recyclefähig gemacht werden können, ohne ihre Schutzfunktion zu verlieren", so der Vorstand. Mit Innovationen ins Jubiläumsjahr Im Herbst 2019 feiert Windmöller & Hölscher sein 150-jähriges Bestehen. Das Jubiläumsjahr steht unter dem Motto ‚Wir bauen Zukunft'. "Wir steht für den partnerschaftlichen Umgang. Bauen für unsere Kernkompetenz als Maschinenbauer. Mit Zukunft drücken wir aus, dass wir nicht nur auf die vergangene Erfolgsgeschichte, sondern auch auf Morgen schauen", fasst Vutz zusammen. Höhepunkt des Jubiläumsjahres wird die K 2019 in Düsseldorf. Dort stellt das Unternehmen neue Maschinengenerationen, digitale Produkte und innovative Lösungen für nachhaltige Verpackungen vor. (sf)

