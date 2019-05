Videojet Technologies hat die neuen Modelle Videojet 7230 und 7330 vorgestellt, um sein Angebot an Faserlaser-Kennzeichnungssystemen auszubauen und so den Bedarf von Herstellern an einer leichten, kompakten und anpassbaren Faserlaserlösung zu decken.Diese leistungsstarken Kennzeichnungslösungen sind 44 Prozent leichter als ähnliche Faserlaser von anderen Anbietern und bieten Herstellern die Freiheit, so zu kennzeichnen, wie sie möchten. Das Unternehmen kennt die unterschiedlichen Bedürfnisse der Hersteller hinsichtlich der Kennzeichnung von Bauteilen, Konsumgütern und Pharmaprodukten und hat die ...

