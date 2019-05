- die ordentliche Hauptversammlung findet am Dienstag, dem 9. Juli 2019 in den Räumen der Gesellschaft, 81 Fünf AG, Altenbrücker Damm 6 in 21337 Lüneburg um 11:00 Uhr satt. Dividendenvorschlag 0,10 €/Aktie.

Einladung%20Hauptversammlung%202019.pdf

Anmeldung%20und%20Stimmberechtigung%20zur%20Hauptversammlung%20am%202019-07-09.pdf

Anhang:

