Viele Bäckereien schließen, weil Nachwuchs fehlt. Wie es anders geht, zeigen ein Konditormeister und eine Brotfabrik von 1871: Zurück zur alten Brotbackkunst, digitale Helfer und menschenfreundlichen Arbeitszeiten.

Das mit den Sonnenblumenkernen sei ihr Lieblingsbrot, sagt Ulrike Detmers und greift einen dunklen Laib aus dem Regal. Der ist in Scheiben geschnitten und in Plastik verpackt, die Folie ziert das Bild einer jungen, blonden Joggerin. Neben ihr prangt das Logo des Herstellers Mestemacher, des Weltmarktführers für "ungeöffnet langhaltbare Westfälische Pumpernickel, Vollkornbrote und internationale Spezialitäten", wie Chefin Detmers stolz sagt. Die Bäckerei gibt es seit 148 Jahren, seit 1985 gehört sie ihrer Familie.

Was nach Handwerk und Tradition klingt, hat damit aber herzlich wenig zu tun. Die moderne Mestemacher-Fabrik in Gütersloh verschickt täglich Tausende nahezu identischer Pakete, die dann in Supermärkten in ganz Deutschland und im Ausland landen. Neben Sonnenblumen stapeln sich auch exotischere Varianten wie Grünkern, Karotteneiweiß und Quinoa im Regal. Individuell ist an ihnen nichts. Sie sind Endprodukte industrieller Massenfertigung.

Damit steht Mestemacher für die eine Seite einer paradoxen Entwicklung: Deutsches Brot ist eine Erfolgsgeschichte. Im vergangenen Jahr verspeisten die Deutschen fast 1,7 Millionen Tonnen davon. Etwas mehr als eine Million weitere Tonnen exportierten sie ins Ausland. Pumpernickel ist heute selbst in Malaysia und Namibia erhältlich, seit 2014 ist die "Deutsche Brotkultur" von der Unesco sogar als Weltkulturerbe anerkannt. Die Organisation lobt die "einzigartige Vielfalt" der deutschen Bäcker und das Handwerk, in dem "die alten Traditionen auch heute noch fortleben".

Doch genau diese Traditionsbäckereien werden zunehmend zur Rarität. Trotz der ungebremsten Nachfrage sterben die klassischen Backstuben aus. Nach Angaben der Handwerkskammern hat in den vergangenen zehn Jahren fast jeder dritte Bäcker aufgegeben. Das liegt am Wandel der Produktion, den neben Fabriken wie Mestemacher auch die Aufbacköfen in Verkaufsstellen vorangetrieben haben. Wer Teigwaren über Rührmaschinen, Pumpen und Förderbänder statt in Handarbeit produziert, arbeitet günstiger und weniger mühsam.Den traditionellen Bäckereien fällt es dagegen zunehmend schwer, Nachwuchs zu finden, der sich den beschwerlichen Berufsalltag antun will. Das gelingt besser, wenn sich auch kleinere Bäcker ein Stück weit von der Tradition verabschieden und ihre Attraktivität dadurch steigern, dass sie sich an veränderte Vorlieben anpassen.

Morgen-Grauen

Das Interesse bei Schulabgängern fällt trotz Internetwerbung unter dem Motto "Back dir deine Zukunft" ausgesprochen mager aus. Zuletzt stellten die Bäckereien nur noch 5996 Auszubildende ein, 4,2 Prozent weniger als im Jahr zuvor. 906 Lehrstellen seien 2018 unbesetzt geblieben, meldet das Bundesinstitut für Berufsbildung. Die Aussicht, mitten in der Nacht aufzustehen, bis zum Morgengrauen zu schuften und wenig zu verdienen, schreckt viele ab. Und zwar auch dann, wenn bei den Eigentümern ein Generationswechsel ansteht. "Den elterlichen Betrieb übernimmt nur noch, wer dies wirklich will", heißt es beim Branchenverband Deutsches Lebensmittelhandwerk.

Nach der Schule hatte Fabienne Klöpper zunächst vorgehabt, Bäckerin zu werden. "Weil ich selber gerne backe und koche", erzählt die 19-Jährige. Als sie sich näher informierte, stellte sie aber fest, dass die Realität des Berufs mit ihrer Vorstellung ...

