DAX - Stimmung dreht am Vormittag

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der deutsche Leitindex kletterte am Montagmorgen zunächst noch einmal in den Bereich um 12.240 Punkte, das war das Niveau des XETRA-Schlusskurses vom vergangenen Freitag. Kurz danach tickerten erneut ein paar negative Meldungen über den Handelsstreit China/USA über die Monitore und der Index wurde innerhalb weniger Minuten in den Bereich 12.150 Punkte durchgereicht.



Im Bereich 12.150 Punkte wird sich die weitere Richtung im deutschen Börsenbarometer entscheiden. Ausgehend vom aktuellen Niveau ist sowohl eine erneute Kaufwelle Richtung 12.300/ 12.400 Punkte, als auch eine Beschleunigung auf der Unterseite denkbar.

Das heute Morgen noch bullische Sentiment an den Börsen hat sich innerhalb weniger Minuten gedreht, dies kann jederzeit erneut passieren. Wir sind aktuell nur eine Nachricht/ einen Tweet von einem kurzfristigen Stimmungsumschwung entfernt.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 03.04.2019 - 20.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2014 - 20.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

