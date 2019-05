Zürich (ots) -



Frauenquote in SMI-Verwaltungsräten (VR) erreicht mit 27%

historischen Höchststand



- 31% der 2019 neu gewählten Verwaltungsräte sind weiblich



-Jedoch ist unter den VR-Vorsitzenden nur eine Frau



- SMI-Verwaltungsräte immer internationaler: 57% haben keinen

Schweizer Pass



- Starkes Gefälle bei VR-Vergütung: UBS-VR bekommt vier Mal mehr

als Swatch-VR



Nach 18 von 20 Generalversammlungen dieses Jahres steht fest: 2019

sitzt erstmals in allen Verwaltungsräten der im Schweizer Leitindex

SMI vertretenen 20 Unternehmen mindestens eine Verwaltungsrätin.

Insgesamt sind jetzt 55 der 206 SMI-Verwaltungsräte weiblich, mehr

als je zuvor. Der Frauenanteil stieg innerhalb von zwei Jahren von

21% auf 27%. Das geht aus einer Erhebung der Executive Search Firma

Russell Reynolds Associates hervor. Das auf die Besetzung von

Spitzenpositionen spezialisierte Unternehmen hat dazu die

Zusammensetzung der Verwaltungsräte der SMI-Unternehmen in einer

Studie analysiert.



Zwar liegt die Frauenquote in anderen Ländern bereits über 30%, so

z.B. in den Aufsichtsräten der 30 grössten deutschen

Aktiengesellschaften (DAX 30), wo letztes Jahr der 30%-Anteil bei

Aktionärsvertretern erreicht wurde. Doch wurden die Unternehmen in

Deutschland und anderen Ländern per Gesetz dazu verpflichtet.



"Die Schweiz zeigt: Es geht auch ohne gesetzliche Quote. Die

Schweizer Verwaltungsräte holen schnell auf. Der Frauenanteil an den

dieses Jahr neu gewählten Verwaltungsräten betrug 31% und lag damit

bereits das zweite Jahr in Folge über 30%. Wenn die Entwicklung so

anhält, findet sich die Schweiz im Ländervergleich beim Frauenanteil

bald auf den vorderen Plätzen", sagte Dr. Matthias Oberholzer,

Länderchef Schweiz und CO-CEO EMEA von Russell Reynolds Associates.



